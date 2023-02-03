Смертельний обстріл Харківщини: поліція повідомила, чим били по Барвінковому
За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області по Барвінковому вранці 3 лютого ворог вдарив ракетами С-300.
“Вранці 3 лютого близько 4:30 окупанти вдарили по місту Барвінкове, попередньо керованими зенітними ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 42 і 47 років. Ще одного мешканця будинку, 70-річного місцевого жителя, з травмами госпіталізовано до лікарні “, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, удару зазнав не лише приватний будинок, але й територія навчального закладу в Барвінковому. Фото вирви на місці “прильоту” Мельник опублікував у телеграмі.
У поліції проінформували також про наслідки інших обстрілів Харківщини. За добу в регіоні – ще четверо поранених:
2 лютого близько 7-ї ранку поранення отримав 46-річний мешканець села Кругляківка;
у Куп’янській громаді поранення отримали жінки 67 та 49 років;
у Вовчанську після обстрілу до лікарні з травмами потрапила 51-річна місцева мешканка.
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Російські снаряди пошкодили в усіх перерахованих громадах приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі, а в смт Козача Лопань – ще й залізничний вокзал та торгові об’єкти.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області по Барвінковому вранці 3 лютого ворог вдарив ракетами С-300".