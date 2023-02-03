Live
  • П’ятниця 03.02.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

Смертельний обстріл Харківщини: поліція повідомила, чим били по Барвінковому

Події 09:44   03.02.2023
Оксана Горун
Смертельний обстріл Харківщини: поліція повідомила, чим били по Барвінковому

За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області по Барвінковому вранці 3 лютого ворог вдарив ракетами С-300.

“Вранці 3 лютого близько 4:30 окупанти вдарили по місту Барвінкове, попередньо керованими зенітними ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 42 і 47 років. Ще одного мешканця будинку, 70-річного місцевого жителя, з травмами госпіталізовано до лікарні “, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, удару зазнав не лише приватний будинок, але й територія навчального закладу в Барвінковому. Фото вирви на місці “прильоту” Мельник опублікував у телеграмі.

У поліції проінформували також про наслідки інших обстрілів Харківщини. За добу в регіоні – ще четверо поранених:

2 лютого близько 7-ї ранку поранення отримав 46-річний мешканець села Кругляківка;

у Куп’янській громаді поранення отримали жінки 67 та 49 років;

у Вовчанську після обстрілу до лікарні з травмами потрапила 51-річна місцева мешканка.

Читайте також:  Загинуло двоє братів, батько вижив — Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини

Російські снаряди пошкодили в усіх перерахованих громадах приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі, а в смт Козача Лопань – ще й залізничний вокзал та торгові об’єкти.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:14
Ракетний удар по Барвінковому: стало відомо, в якому стані постраждалий
09:44
Смертельний обстріл Харківщини: поліція повідомила, чим били по Барвінковому
09:00
Смертельний обстріл Харківщини: у ДСНС показали фото з місця удару
08:20
Загинули два брати, батько вижив- Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини
08:04
На Харківщині від обстрілу загинули двоє людей, одного врятували з-під завалів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Смертельний обстріл Харківщини: поліція повідомила, чим били по Барвінковому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 09:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області по Барвінковому вранці 3 лютого ворог вдарив ракетами С-300".