Загинули два брати, батько вижив- Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про трагедію, що сталася в Барвінковому рано вранці 3 лютого.

“Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований”, – написав Синєгубов у телеграмі.



Раніше про подію повідомили в ДСНС. За інформацією рятувальників, чоловіка, який вижив, дістали з-під завалів.

За інформацією Синєгубова, загалом за добу ворог масово обстрілював мирне населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

“Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі. У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці“, — доповнив начальник ХОВА.