Загинули два брати, батько вижив- Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про трагедію, що сталася в Барвінковому рано вранці 3 лютого.
“Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Раніше про подію повідомили в ДСНС. За інформацією рятувальників, чоловіка, який вижив, дістали з-під завалів.
За інформацією Синєгубова, загалом за добу ворог масово обстрілював мирне населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.
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“Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі. У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці“, — доповнив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про трагедію, що сталася в Барвінковому рано вранці 3 лютого".