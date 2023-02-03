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Загинули два брати, батько вижив- Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини

Події 08:20   03.02.2023
Оксана Горун
Загинули два брати, батько вижив- Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про трагедію, що сталася в Барвінковому рано вранці 3 лютого.

“Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований”, – написав Синєгубов у телеграмі.


Раніше про подію повідомили в ДСНС. За інформацією рятувальників, чоловіка, який вижив, дістали з-під завалів.

За інформацією Синєгубова, загалом за добу ворог масово обстрілював мирне населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

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    • Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі. У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці“, — доповнив начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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    Загинули два брати, батько вижив- Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 08:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про трагедію, що сталася в Барвінковому рано вранці 3 лютого".