На Харківщині від обстрілу загинули двоє людей, одного врятували з-під завалів

Трагедія сталася у місті Барвінкове на Харківщині, повідомили в ДСНС.

“Місто Барвінкове. Обстрілом зруйнований приватний будинок. Рятувальники 61-ї ДРПЧ деблокували з-під завалів 70-річного чоловіка, врятувавши йому життя. На жаль ще двоє чоловіків не вижили. Їхні тіла надзвичайники також дістали з-під завалів”, — повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники поінформували про двох поранених у регіоні.

“Село Кругляківка Кругляківської громади. Зазнали пошкоджень приватний будинок та легковий автомобіль, поранено 46-річного чоловіка. У м. Куп’янську влучило по приватному подвір’ю, поранено 67-річну господарку”, — перерахували в ДСНС.

Внаслідок обстрілів у регіоні – численні руйнування, також сталися пожежі.

“У Куп’янську пошкоджено приватне домогосподарство (зруйновано стіну господарської споруди), постраждалих немає. У м. Вовчанську пошкоджено чотири приватні домоволодіння, без постраждалих”, – поінформували в ДСНС.

Ранковий обстріл 2 лютого пошкодив адміністративну будівлю в Козачій Лопані, там почалася пожежа, яка обійшлася без постраждалих.

“Біля 13:00 ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок у селищі Дворічна. Він горів на площі 100 кв.м. З пожежею боролись майже годину рятувальники 14-ї ДРПЧ. Людей в будинку не було. Вже о 19:47 вогнеборці з м. Куп’янська та їхні колеги з Луганська виїхали на гасіння пожежі, що також трапилась внаслідок обстрілу, у селі Благодатівка Кіндрашівської громади. Там горіла приватна господарча споруда на плащі 100 кв.м. О 21:45 вогонь ліквідували. На щастя тут також ніхто не постраждав”, – повідомили рятувальники.