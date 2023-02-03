На Харьковщине от обстрела погибли двое человек, одного спасли из-под завалов

Трагедия случилась в городе Барвенково на Харьковщине, сообщили в ГСЧС.

«Город Барвенково. Обстрелом разрушен частный дом. Спасатели 61-й ГСПЧ деблокировали из-под завалов 70-летнего мужчину, спася ему жизнь. К сожалению, еще двое мужчин не выжили. Их тела чрезвычайники тоже достали из-под завалов», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели сообщили о двух раненых в регионе.

«Село Кругляковка Кругляковской громады. Были повреждены частный дом и легковой автомобиль, ранен 46-летний мужчина. В г. Купянске попало по частному двору, ранена 67-летняя хозяйка», — перечислили в ГСЧС.

В результате обстрелов в регионе — многочисленные разрушения, также случились пожары.

«В Купянске повреждено частное домохозяйство (разрушена стена хозяйственной постройки), пострадавших нет. В г. Волчанске повреждены 4 частных домовладения, без пострадавших», — проинформировали в ГСЧС.

Утренний обстрел 2 февраля повредил административное здание в Казачьей Лопани, там начался пожар, обошлось без пострадавших.

«Около 13:00 вражеский снаряд попал в частный жилой дом в поселке Двуречная. Он горел на площади 100 кв. м. С пожаром боролись почти час спасатели 14-й ГСПЧ. Людей в доме не было. Уже в 19:47 огнеборцы из г. Купянска и их коллеги из Луганска выехали на тушение пожара, также случившегося в результате обстрела, в селе Благодатовка Кондрашовской громады. Там горела частная хозяйственная постройка на плаще 100 кв.м. В 21:45 огонь был ликвидирован. К счастью здесь тоже никто не пострадал», — сообщили спасатели.