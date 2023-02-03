Враг обстрелял 18 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах приграничных и прифронтовых городов и сел Харьковской области.

«Оккупанты обстреляли районы Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области. В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка», — перечислили в сводке ГШ.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесли четыре ракетных удара, два из них — по гражданской инфраструктуре Краматорска. А также — пять авиационных ударов и 70 обстрелов из РСЗО по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины.