Враг обстрелял 18 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах приграничных и прифронтовых городов и сел Харьковской области.
«Оккупанты обстреляли районы Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области. В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка», — перечислили в сводке ГШ.
Читайте также: «Главный удар будет на Купянск с выходом на Харьков» — офицер ДШВ
В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесли четыре ракетных удара, два из них — по гражданской инфраструктуре Краматорска. А также — пять авиационных ударов и 70 обстрелов из РСЗО по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг обстрелял 18 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах приграничных и прифронтовых городов и сел Харьковской области".