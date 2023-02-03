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Ворог обстріляв 18 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:30   03.02.2023
Оксана Горун
Ворог обстріляв 18 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківської області.

Окупанти обстріляли райони Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка”, – перерахували у зведенні ГШ.

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Загалом по території України за добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, два з них – по цивільній інфраструктурі Краматорська. А також – п’ять авіаційних ударів та 70 обстрілів з РСЗВ по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківської області".