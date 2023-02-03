Ворог обстріляв 18 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківської області.

“Окупанти обстріляли райони Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка”, – перерахували у зведенні ГШ.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, два з них – по цивільній інфраструктурі Краматорська. А також – п’ять авіаційних ударів та 70 обстрілів з РСЗВ по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини.