Погибли два брата, отец выжил — Синегубов о смертельном обстреле Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о трагедии, случившейся в Барвенково рано утром 3 февраля.

«Сегодня около 4:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован», — написал Синегубов в telegram.



Ранее о происшествии сообщили в ГСЧС. По информации спасателей, выжившего мужчину достали из-под завалов.

По информации Синегубова, в целом за сутки враг массированно обстреливал мирное население Волчанска, Купянск, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

«Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары. В Волчанске пострадала женщина, 51 год. Получила необходимую медицинскую помощь на месте», — дополнил начальник ХОВА.