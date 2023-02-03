Погибли два брата, отец выжил — Синегубов о смертельном обстреле Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о трагедии, случившейся в Барвенково рано утром 3 февраля.
«Сегодня около 4:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован», — написал Синегубов в telegram.
Ранее о происшествии сообщили в ГСЧС. По информации спасателей, выжившего мужчину достали из-под завалов.
По информации Синегубова, в целом за сутки враг массированно обстреливал мирное население Волчанска, Купянск, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
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«Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары. В Волчанске пострадала женщина, 51 год. Получила необходимую медицинскую помощь на месте», — дополнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о трагедии, случившейся в Барвенково рано утром 3 февраля".