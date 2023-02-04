Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна та ще 10 населених пунктів обстріляні – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку без змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка.

“Протягом минулої доби супротивник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення”, – також нагадали в Генштабі.

Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.