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Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна та ще 10 населених пунктів обстріляні – Генштаб

Події 07:33   04.02.2023
Олена Нагорна
Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна та ще 10 населених пунктів обстріляні – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку без змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка.

“Протягом минулої доби супротивник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення”, – також нагадали в Генштабі.

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Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 07:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".