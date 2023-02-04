Синєгубов: доба без поранених від обстрілів, у Дворічній – влучання у квартиру

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранених цивільних на Харківщині немає, водночас вісім підлітків в Ізюмі постраждали через вибух протипіхотної міни “Пелюстка”, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства, а в селищі Дворічна ворожий снаряд влучив у квартиру будинку на другому поверсі, також там пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

“На лінії зіткнення наші захисники ведуть бойові дії проти російських загарбників та завдають їм суттєвих втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на перемогу!”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого у місті Ізюм вісім підлітків постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка”. Один із дітей знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, семеро дітей отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчинка – психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправляли п’ятьох підлітків, а згодом усіх вісьмох перевезли в Харків.