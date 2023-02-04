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Синєгубов: доба без поранених від обстрілів, у Дворічній – влучання у квартиру

Події 09:06   04.02.2023
Олена Нагорна
Синєгубов: доба без поранених від обстрілів, у Дворічній – влучання у квартиру

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранених цивільних на Харківщині немає, водночас вісім підлітків в Ізюмі постраждали через вибух протипіхотної міни “Пелюстка”, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства, а в селищі Дворічна ворожий снаряд влучив у квартиру будинку на другому поверсі, також там пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

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“На лінії зіткнення наші захисники ведуть бойові дії проти російських загарбників та завдають їм суттєвих втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на перемогу!”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого у місті Ізюм вісім підлітків постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка”. Один із дітей знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, семеро дітей отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчинка – психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправляли п’ятьох підлітків, а згодом усіх вісьмох перевезли в Харків.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 09:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранених цивільних на Харківщині немає, водночас вісім підлітків в Ізюмі постраждали через вибух протипіхотної міни “Пелюстка”, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".