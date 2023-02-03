Поліція Харківщини відповіла на дописи в пабліках щодо “здачі Куп’янська РФ”
У ГУ Нацполіції в Харківській області спростовують повідомлення в соцмережах про те, що місто Куп’янськ нібито “здали росіянам”. Відповідне звернення до мешканців регіону оприлюднила пресслужба відомства.
“Це абсолютно не відповідає дійсності! Наші Збройні сили, територіальна оборона, поліція, Нацгвардія надійно стоять на рубежах захисту Харківщини та щодня зміцнюють свої сили”, – зазначили в облуправлінні.
Також у пресслужбі наголосили, що в Куп’янську працює райвідділ поліції, який цілодобово виконує завдання з охорони громадського порядку, документування злочинів окупантів, надає допомогу людям, патрулює вулиці, чергує на блокпостах та забезпечує безпеку під час евакуації.
Правоохоронці закликають мешканців регіону уникати панічних настроїв та пам’ятати, що в умовах війни інформаційний фронт – це масова зброя, тому дуже важливо навчитися відрізняти факти від маніпуляцій. Поліція просить користуватися лише офіційними джерелами інформації.
Читайте також: Під загрозою не лише Куп’янськ. Ворог маневрує біля кордонів Харківщини – ХОВА
“Ми не поступимося ворогу жодним міліметром нашої рідної землі й будемо відстоювати мир та свободу за будь-яких умов!”, – запевнили в поліції.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поліція Харківщини відповіла на дописи в пабліках щодо “здачі Куп’янська РФ”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 17:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області спростовують повідомлення в соцмережах про те, що місто Куп’янськ нібито “здали росіянам”. Відповідне звернення до мешканців регіону оприлюднила пресслужба відомства.".