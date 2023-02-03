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Полиция Харьковщины ответила на посты в соцсетях о «сдаче Купянска россиянам»

Общество 17:17   03.02.2023
Елена Нагорная
Полиция Харьковщины ответила на посты в соцсетях о «сдаче Купянска россиянам» Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области опровергают сообщения в соцсетях о том, что город Купянск якобы «сдали россиянам». Соответствующее обращение к жителям региона опубликовала пресс-служба ведомства.

«Это абсолютно не соответствует действительности! Наши Вооруженные силы, территориальная оборона, полиция, Нацгвардия надежно стоят на рубежах защиты Харьковщины и ежедневно укрепляют свои силы», — отметили в облуправлении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в Купянске работает райотдел полиции, который круглосуточно выполняет задачи по охране общественного порядка, документированию преступлений оккупантов, оказывает помощь населению, патрулирует улицы, дежурит на блокпостах и обеспечивает безопасность во время эвакуации.

Правоохранители призывают жителей региона избегать панических настроений и помнить, что в условиях войны информационный фронт — это массовое оружие, поэтому очень важно научиться отличать факты от манипуляций. Полиция просит пользоваться только официальными источниками информации.

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«Мы не уступим врагу ни один миллиметр нашей родной земли и будем отстаивать мир и свободу при любых условиях!», — заверили в полиции.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 17:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области опровергают сообщения в соцсетях о том, что город Купянск якобы «сдали россиянам». Соответствующее обращение к жителям региона опубликовала пресс-служба ведомства.".