Армия РФ создает активность на ряде участков Купянского направления — Мельник

На данный момент враг создает активность на отдельных участках Купянского направления, на Слобожанском направлении в целом обстановка остается неизменной, пишет в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Вдоль границы мы фиксируем присутствие определенных вражеских сил, но держим ситуацию под круглосуточным контролем и готовы реагировать на любые изменения», — заверил Мельник.

Он также призвал жителей региона не реагировать на анонимные сообщения и прогнозы, особенно если они имеют признаки психологической атаки.

Напомним, что 4 февраля Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 впервые за последнее время упомянул Купянское направление как такое, где враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.