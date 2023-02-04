Армия РФ создает активность на ряде участков Купянского направления — Мельник
На данный момент враг создает активность на отдельных участках Купянского направления, на Слобожанском направлении в целом обстановка остается неизменной, пишет в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Вдоль границы мы фиксируем присутствие определенных вражеских сил, но держим ситуацию под круглосуточным контролем и готовы реагировать на любые изменения», — заверил Мельник.
Он также призвал жителей региона не реагировать на анонимные сообщения и прогнозы, особенно если они имеют признаки психологической атаки.
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Напомним, что 4 февраля Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 впервые за последнее время упомянул Купянское направление как такое, где враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 22:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент враг создает активность на отдельных участках Купянского направления, на Слобожанском направлении в целом обстановка остается неизменной, пишет в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".