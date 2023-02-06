На Купянском направлении РФ заканчивает разворачивать подразделения — Машовец

Военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, какие силы противника сейчас сосредоточены на Купянском направлении.

«Командование войск противника продолжает процесс усиления боевого состава своих группировок «Запад» и «Центр». В частности, отмечаются существенные изменения ГВ противника на Купянском и Лиманском направлениях, — сообщил Машовец. — Заканчивается развертывание подразделений 2-й мсд (мотострелковой дивизии — Ред.) 1-й гв. ТА (гвардейской танковой армии — Ред.) на Купянском направлении (район Новая Тарасовка). Противник также сосредотачивает на этом направлении дополнительно не менее 2 тб (танковых бригад — Ред.) и 2 мсб из состава 26 тп (танкового полка — Ред.) 47 тд (танковой дивизии — Ред.) 1 гв. ТА».

По информации координатора группы «ИС», параллельно дополнительные силы собираются и в районе Кременной на Луганщине. Сейчас группировка, развернутая на Лиманском направлении достигает, по его оценкам, 8,5 — 8,7 тыс. человек. Кроме того, на Луганщине формируют тыловые районы управления.

«С целью проведения качественной перегруппировки войск, ротации л\с (личного состава — Ред.), его отдыха, пополнения и сосредоточения резервов, командование войск противника проводит мероприятия по обустройству и развертыванию так называемых «базовых» (тыловых) районов уровня «армия — дивизия — бригада\полк» вне эффективной дальности действия дальнобойных средств поражения ВСУ. Минимальное расстояние от ЛБС (линии боевого столкновения — Ред.) – 90 км. На сегодняшний день противник оборудовал уже 12 таких районов», — написал Машовец.

Отметим, уже несколько дней подряд Генштаб ВСУ в сводках сообщает о том, что противник сосредотачивает усилия на наступательных действиях на Купянском направлении. Об активности противника на отдельных участках на Купянском направлении также информировал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении идут активные боевые действия, противник также маневрирует у границ Харьковщины в других локациях.