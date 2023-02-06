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Ракетный удар и 12 обстрелянных сел — Генштаб про сутки на Харьковщине

Происшествия 07:13   06.02.2023
Оксана Горун
Ракетный удар и 12 обстрелянных сел — Генштаб про сутки на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке отметил сосредоточение усилий противника на наступательных действиях на Купянском направлении, а также проинформировал об очередных обстрелах.

«Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое Харьковской области. На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки Харьковская область подверглась ракетному удару. Напомним, две ракеты С-300 утром 5 февраля ударили по центру Харькова. Пострадало здание вуза и жилая застройка, различные ранения получили пять человек.

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В Генштабе третьи сутки подряд подчеркивают, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском направлении. При этом информации о том, какие населенные пункты атакует противник, нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 07:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке отметил сосредоточение усилий противника на наступательных действиях на Купянском направлении, а также проинформировал об очередных обстрелах".