Ракетный обстрел Харькова. Пятеро человек получили разные ранения (Сюжет)

Пятеро харьковчан ранены из-за ракетного удара 5 февраля по жилому дому и университету.

ВС рф вели огонь по Харькову из комплексов С-300 с территории Белгородской области. Две ракеты попали в центр города, в частности в жилую застройку и здание вуза. На месте побывал корреспондент МГ «Объектив».



«Сегодня 8:20 российско-оккупационные войска произвели обстрел центральной части города Харькова. Две ракеты типа С-300 попали в Киевский район. Одна из ракет попадала в один из университетов. Другая ракета попала в четырехэтажный жилой дом. Предыдущий ракеты с-300 были выпущены с территории Белгородской области», — рассказал Дмитрий Чубенко спикер Харьковской областной прокуратуры.

В результате российской атаки на Харьков утром воскресенья 5 февраля известно о 5 пострадавших. Четверо – это жители жилого дома.

«Почему в это время и почему в это место? Чтобы было больше потерь среди мирного населения. Посеять панику, сказать, что они все могут. Что они циничны к любым человеческим потерям, есть и будут», — отметил Владимир Тимошко, начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В поврежденном доме есть разрушение, но нет угрозы обрушения.

«Основная задача – выполнить поквартирный обход. Затем – работа над системами тепло-, водо- и энергоснабжения. Необходимо подготовить материалы для закрытия контуров и помочь университету городского хозяйства. Кроме того, необходимо подготовить материалы для закрытия контуров и помочь университету городского хозяйства. Будем возобновлять коммуникации», – сообщил на месте Игорь Терехов Харьковский городской голова.

Одна из ракет попала в центральный корпус Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова.

«Русский агрессор, наши враги, они планомерно уничтожают Харьков. центральная часть города. Вы помните обстрел, который тоже был в центральную часть. Также киевский район. И сейчас здесь нет военных. Здесь есть гражданские люди, здесь есть академия городского хозяйства, которая разрушена до основания», — напомнил Терехов.

Разрушены четвертый и пятый этажи университета. В результате обстрела ранения получил охранник учебного заведения.

«Отчасти разрушении конструкции пятого и четвертого этажей. Произошел пожар на площади около 50 квадратных метров, который спасатели оперативно ликвидировали. На месте происшествия работает 12 единиц пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава. Сейчас работы спасателей направлены на то, чтобы разбирать завалы и проводить аварийно-спасательные работы непосредственно в здании учебного заведения», — рассказал Евгений Василенко, прес-секретарь ГСЧС Украины в Харьковской области.

По факту обстрелов прокуратура открыла уголовное производство по части первой 438 Уголовного Кодекса Украины. это нарушение законов и обычаев войны.

«Куда целили? По каким военным объектам сказать невозможно, потому что в центре Харькова каких-либо военных объектов нет. Потому я расцениваю это как террористический акт. Как террор местного населения», – говорит Владимир Тимошко.

Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек. Терехов сообщил, что в поврежденном доме нет угрозы обрушения.