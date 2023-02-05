Ракетний обстріл Харкова. П’ятеро людей отримали різні поранення (Сюжет)

П’ятеро харків’ян поранено через ракетний удар 5 лютого по житловому будинку та університету.

Збройні сили рф вели вогонь по Харкову з комплексів С-300 з території Бєлгородської області. Дві ракети влучили в центрі міста, зокрема у житлову забудову та будівлю вишу.

На місці побував кореспондент МГ “Об’єктив”.





«Сьогодні 8:20 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл центральної частини міста Харкова. Дві ракети типу С300 влучили в Київському районі. Одна з ракет влучала в один із університетів. Інша ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок. Попереднього ракети с-300 були випущені з території Білгородської області», – розповів Дмитро Чубенко речник Харківської обласної прокуратури.

Унаслідок російської атаки на Харків вранці неділі 5 лютого відомо про 5 постраждалих. Четверо — це мешканці житлового будинку.

«Чому в цей час і чому в це місце? Щоб було більше втрат серед мирного населення. Посіяти паніку, сказати, що вони можуть все. Що вони цинічні до будь-яких людських втрат були, є і будуть», – зазначив Володимир Тимошко голова Головного управління Нацполіції в Харківській області.

У пошкодженому будинку є руйнування, але немає загрози обвалювання.

«Основне завдання – це виконати поквартирний обхід. Потім – робота над системами тепло-, водо- та енергопостачання. Необхідно підготувати матеріали для закриття контурів і надати допомогу університету міського господарства. Крім того, необхідно підготувати матеріали для закриття контурів і надати допомогу університету міського господарства. Будемо відновлювати комунікації», – повідомив на місці Ігор Терехов харківський міський голова.

Одна з ракет потрапила у центральний корпус харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

«Російський агресор, наші вороги вони планомірно знищують Харків. центральну частину міста. Ви пам’ятаєте той обстріл, який теж був у центральну частину. Теж київський район. І зараз тут нема військових. Тут є цивільні люди, тут є академія міського господарства, яка зруйнована вщент», – нагадав Терехов.

Зруйновані четвертий і п’ятий поверхи університету. Унаслідок обстрілу поранення отримав охоронець навчального закладу.

«Частково зруйнуванні конструкції п’ятого та четвертого поверхів. Сталася пожежа на площі близько 50 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. На місці події працює 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки а також 60 чоловік особового складу. зараз роботи рятувальників направлена на те, щоб розбирати завали та проводити аварійно-рятувальні роботи безпосередньо в будівлі навчального закладу», – розповів Євген Василенко, речник ДСНС України у Харківській області.

За фактом обстрілів прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 438 Кримінального Кодексу України. це порушення законів та звичаїв війни.

«Куди цілили? По яким військовим об’єктам сказати неможливо, тому що в центрі Харкова будь-яких військових об’єктів немає. Тому я розцінюю це як терористичний акт. Як терор місцевого населення», – каже Володимир Тимошко.

Нагадаємо, вранці 5 лютого Росія обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет потрапила до житлового будинку у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучення по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб. Терехов повідомив, що у пошкодженому будинку немає загрози обвалення.

Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб. Терехов повідомив, що у пошкодженому будинку немає загрози обвалення.

