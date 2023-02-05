Синєгубов: Внаслідок влучання по будинку в Харкові троє поранених
Поранення отримали 54-річна жінка та двоє чоловіків 51 та 55 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці. Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби», – розповів Синєгубов.
Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення отримали 54-річна жінка та двоє чоловіків 51 та 55 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".