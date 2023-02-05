Синєгубов: Внаслідок влучання по будинку в Харкові троє поранених

Поранення отримали 54-річна жінка та двоє чоловіків 51 та 55 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці. Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова.