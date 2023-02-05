Синегубов: В результате попадания по дому в Харькове трое раненых
Ранения получили 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте. Данные о пострадавших уточняют. На месте работают все экстренные службы», – рассказал Синегубов.
Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранения получили 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".