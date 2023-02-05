Синегубов: В результате попадания по дому в Харькове трое раненых

Ранения получили 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте. Данные о пострадавших уточняют. На месте работают все экстренные службы», – рассказал Синегубов.

Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова.