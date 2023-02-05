Терехов: Одна из ракет попала в жилой дом в Харькове, есть пострадавший

На месте попадания уже начался пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Пока известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке», — рассказал Терехов.