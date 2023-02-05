Терехов: Одна из ракет попала в жилой дом в Харькове, есть пострадавший
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
На месте попадания уже начался пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Пока известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке», — рассказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 09:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте попадания уже начался пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".