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Терехов: Две вражеские ракеты С-300 ударили по центру Харькова

Общество 08:48   05.02.2023
Оксана Якушко
Терехов: Две вражеские ракеты С-300 ударили по центру Харькова Фото: сайт Харьковский горсовет

Две российские ракеты попали в Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Две вражеских ракета ударили по центру Харькова. Попадание в Киевский район города. Предварительно речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет – на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию», — сообщил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две российские ракеты попали в Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.".