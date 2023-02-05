Терехов: Две вражеские ракеты С-300 ударили по центру Харькова
Фото: сайт Харьковский горсовет
Две российские ракеты попали в Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Две вражеских ракета ударили по центру Харькова. Попадание в Киевский район города. Предварительно речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет – на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию», — сообщил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две российские ракеты попали в Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.".