Терехов: Две вражеские ракеты С-300 ударили по центру Харькова

Две российские ракеты попали в Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Две вражеских ракета ударили по центру Харькова. Попадание в Киевский район города. Предварительно речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет – на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию», — сообщил Терехов.