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Терехов: Дві ворожі ракети С-300 вдарили по центру Харкова

Суспільство 08:48   05.02.2023
Оксана Якушко
Терехов: Дві ворожі ракети С-300 вдарили по центру Харкова

Дві російські ракети поцілили по Київському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

«Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова.  Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає – на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію» , – повідомив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Терехов: Дві ворожі ракети С-300 вдарили по центру Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві російські ракети поцілили по Київському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.".