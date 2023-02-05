Терехов: Дві ворожі ракети С-300 вдарили по центру Харкова
Дві російські ракети поцілили по Київському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.
«Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає – на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію» , – повідомив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві російські ракети поцілили по Київському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.".