Терехов: Дві ворожі ракети С-300 вдарили по центру Харкова

Дві російські ракети поцілили по Київському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

«Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає – на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію» , – повідомив Терехов.