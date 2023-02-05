Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про «приліт» в центрі міста
Начальник ХОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив , що окупанти вдарили по центру міста Харків.
«Зафіксовано «приліт» у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив , що окупанти вдарили по центру міста Харків.".