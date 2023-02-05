Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про «приліт» в центрі міста

Начальник ХОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив , що окупанти вдарили по центру міста Харків.

«Зафіксовано «приліт» у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.