Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о «прилете» в центре города
Начальник ХОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что оккупанты ударили по центру города Харьков.
«Зафиксирован «прилет» в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что оккупанты ударили по центру города Харьков.".