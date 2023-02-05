Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о «прилете» в центре города

Начальник ХОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что оккупанты ударили по центру города Харьков.

«Зафиксирован «прилет» в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.