Взрывы в Харькове: Синегубов призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях
Об опасности жителей Харькова и области предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!» – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасности жителей Харькова и области предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.".