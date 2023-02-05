Вибухи в Харкові: Синєгубов закликав мешканців Харківщини перебувати в укритті
Про небезпеку мешканців Харкова та області попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!» – йдеться в повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпеку мешканців Харкова та області попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".