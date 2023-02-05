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Терехов: Одна з ракет поцілила в житловий будинок у Харкові, є постраждалий

Суспільство 09:03   05.02.2023
Оксана Якушко
Терехов: Одна з ракет поцілила в житловий будинок у Харкові, є постраждалий Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

На місці влучення вже почалася пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», – розповів Терехов.

Читайте також: Терехов: Дві ворожі ракети С-300 вдарили по центру Харкова

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці влучення вже почалася пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".