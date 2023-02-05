Терехов: Одна з ракет поцілила в житловий будинок у Харкові, є постраждалий
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
На місці влучення вже почалася пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», – розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 09:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці влучення вже почалася пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".