Терехов: Одна з ракет поцілила в житловий будинок у Харкові, є постраждалий

На місці влучення вже почалася пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», – розповів Терехов.