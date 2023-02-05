Як виглядає харківський вуз зсередини після ракетної атаки (Фото, відео)
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова постраждав від ракетного обстрілу не вперше.
Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб.
Фото, відео: Павло Велицький
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 13:36;
Кореспондент Оксана Якушко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова постраждав від ракетного обстрілу не вперше.".