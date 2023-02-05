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Як виглядає харківський вуз зсередини після ракетної атаки (Фото, відео)

Репортаж 13:36   05.02.2023
Оксана Якушко
Павло Велицький
Як виглядає харківський вуз зсередини після ракетної атаки (Фото, відео)

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова постраждав від ракетного обстрілу не вперше.

 

Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб.

Фото, відео: Павло Велицький

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Автор: Оксана Якушко, Павло Велицький

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова постраждав від ракетного обстрілу не вперше.".