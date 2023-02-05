Як виглядає харківський вуз зсередини після ракетної атаки (Фото, відео)

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова постраждав від ракетного обстрілу не вперше.



Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб.



Фото, відео: Павло Велицький