Как выглядит харьковский вуз изнутри после ракетной атаки (Фото, видео)

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова пострадал от ракетных обстрелов не впервые.



Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек.

Фото, видео: Павел Велицкий