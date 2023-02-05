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Как выглядит харьковский вуз изнутри после ракетной атаки (Фото, видео)

Общество 13:36   05.02.2023
Оксана Якушко
Павло Велицький

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова пострадал от ракетных обстрелов не впервые.

 

Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек.

Фото, видео: Павел Велицкий

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Автор: Оксана Якушко, Павло Велицький

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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко, Павло Велицький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова пострадал от ракетных обстрелов не впервые. ".