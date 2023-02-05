В Харькове из-за обстрела 5 раненых и разрушенный вуз – прокуратура (Фото)
Число раненых из-за ракетного удара по Харькову возросло до 5 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.
5 февраля 2023 около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.
Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.
Прокуратура и полиция в Харьковской области задокументировали факты вооруженной агрессии рф.
Киевская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до четырех человек.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 11:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число раненых из-за ракетного удара по Харькову возросло до 5 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.".