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В Харькове из-за обстрела 5 раненых и разрушенный вуз – прокуратура (Фото)

Общество 11:11   05.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове из-за обстрела 5 раненых и разрушенный вуз – прокуратура (Фото)

Число раненых из-за ракетного удара по Харькову возросло до 5 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.

5 февраля 2023 около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.

Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.


Прокуратура и полиция в Харьковской области задокументировали факты вооруженной агрессии рф.

Киевская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до четырех человек.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 11:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число раненых из-за ракетного удара по Харькову возросло до 5 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.".