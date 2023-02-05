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У Харкові внаслідок обстрілу 5 поранених і зруйнований виш – прокуратура

Події 11:11   05.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові внаслідок обстрілу 5 поранених і зруйнований виш – прокуратура

Число поранених через ракетний удар по Харкову зросло до 5 осіб, повідомила Харківська обласна прокуратура .

5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Одна з ракет потрапила до п’ятиповерхової будівлі вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Отримав поранення охоронець.

Інша ворожа ракета вдарила біля житлового будинку. Постраждали чотири мешканці: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Білгородської області рф.


Прокуратура та поліція у Харківській області задокументували факти збройної агресії рф.

Київська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

Внаслідок влучення по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до чотирьох осіб.

Читайте також: У Харкові друга ракета потрапила до будівлі вищого навчального закладу

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 11:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число поранених через ракетний удар по Харкову зросло до 5 осіб, повідомила Харківська обласна прокуратура .".