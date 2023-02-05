Синєгубов: Кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 4 осіб
Поранення отримав чоловік, який був у навчальному закладі, куди потрапила друга ракета, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Ще один поранений – охоронець вишу, куди було здійснено другий ракетний удар. Чоловік отримав забиті рани, надали допомогу на місці», – розповів начальник ХОВА.
Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.
Внаслідок влучення по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 10:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення отримав чоловік, який був у навчальному закладі, куди потрапила друга ракета, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".