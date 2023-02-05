Синегубов: Количество раненых в результате удара по Харькову выросло
Ранение получил мужчина, находившийся в учебном заведении, куда попала вторая ракета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших выросло до 4 человек. Еще один раненый — охранник вуза, куда был совершен второй ракетный удар. Муж получил ушибные раны, помощь оказали на месте», — рассказал начальник ХОВА.
Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов.".