В Харькове вторая ракета попала в здание высшего учебного заведения

Вторая ракета попала в здание высшего учебного заведения, рассказал Суспільне Харків спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Ракета попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Повредила строительные конструкции пятого и четвертого этажей. Площадь пожара составила 50 кв.м», – сообщил Василенко.

Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.