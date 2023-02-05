В Харькове вторая ракета попала в здание высшего учебного заведения
Вторая ракета попала в здание высшего учебного заведения, рассказал Суспільне Харків спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
«Ракета попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Повредила строительные конструкции пятого и четвертого этажей. Площадь пожара составила 50 кв.м», – сообщил Василенко.
Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вторая ракета попала в здание высшего учебного заведения, рассказал Суспільне Харків спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.".