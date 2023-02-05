У Харкові друга ракета поцілила у будівлю вищого навчального закладу

Друга ракета влучила у будівлю вищого навчального закладу, розповів Суспільне Харків речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

«Ракета потрапила у п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації. Пошкодила будівельні конструкції п’ятого та четвертого поверхів. Площа пожежі склала 50 кв.м”, – повідомив Василенко.

Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.