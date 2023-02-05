Терехов: В Харькове в поврежденном доме нет угрозы обрушения (Фото)

Коммунальщики обследуют дома, пострадавшие от утреннего обстрела российских ракет в центре Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.



«То, что касается жилых домов – разрушение есть, но нет угрозы обрушения. Основная задача – это выполнить поквартирный обход. Затем – работа над системами тепло-, водо- и энергоснабжения. Кроме того, необходимо подготовить материалы для закрытия контуров и помочь университету городского хозяйства. Коммуникации, которые здесь есть, будем восстанавливать», — сообщил мэр Харькова.



Игорь Терехов подчеркнул, что российский агрессор продолжает уничтожать город, его центральную часть. На месте прилета не было военных, и пострадали только гражданские люди.



«Русские агрессоры, наши враги планомерно уничтожают Харьков и центральную часть города. Сейчас здесь нет никаких военных объектов», – подчеркнул Терехов.



По его словам, людей, нуждающихся в жилье, смогут отселить в общежития. Но пока желающих нет, у людей шок, отметил Терехов.



Поврежденный дом отключили от услуг, а в домах рядом перезапускают тепло, сообщили работающие на месте специалисты КП «Харьковские тепловые сети». Окончательные выводы по поврежденному зданию еще не сделаны.



Бригады КП «Харьковводоканал» отключили коммуникации, чтобы не заливать здание. Над внутридомовыми сетями будут работать позже.



Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек.



Фото: Дмитро Гайдук