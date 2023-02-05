Терехов: У Харкові в пошкодженому будинку немає загрози руйнування (Фото)

Комунальники обстежують будинки, які постраждали від ранкового обстрілу російських ракет у центрі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Те, що стосується житлових будинків, – руйнування є, але немає загрози обвалювання. Основне завдання – це виконати поквартирний обхід. Потім – робота над системами тепло-, водо- та енергопостачання. Крім того, необхідно підготувати матеріали для закриття контурів і надати допомогу університету міського господарства. Комунікації, які тут є, відновлюватимемо», – повідомив мер Харкова.

Ігор Терехов підкреслив, що російський агресор продовжує знищувати місто, його центральну частину. На місці «прильоту» не було військових, і постраждали лише цивільні люди.

«Російські агресори, наші вороги планомірно знищують Харків, і центральну частину міста. Зараз тут немає ніяких військових об’єктів», – підкреслив Терехов.

За його словами, людей, які потребуватимуть житла, зможуть відселити до гуртожитків. Але наразі бажаючих немає, у людей шок, зазначив Терехов.

Пошкоджений будинок відключили від послуг, а у будинках поруч перезапускають тепло, повідомили фахівці КП «Харківські теплові мережі», які працюють на місці. Остаточних висновків по ушкодженій будівлі ще не зробили.

Бригади КП «Харківводоканал» відключили комунікації, щоб не заливати будівлю. Над внутрішньобудинковими мережами працюватимуть пізніше.



Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

Внаслідок влучення по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб.



Фото: Дмитро Гайдук