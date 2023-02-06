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Ракетний удар та 12 обстріляних сіл – Генштаб про добу на Харківщині

Події 07:13   06.02.2023
Оксана Горун
Ракетний удар та 12 обстріляних сіл – Генштаб про добу на Харківщині

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про зосередження зусиль противника на наступальних діях на Куп’янському напрямку, а також поінформував про чергові обстріли.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка“, – повідомили в Генштабі.

Крім того, минулої доби Харківська область зазнала ракетного удару. Нагадаємо, дві ракети С-300 вранці 5 лютого вдарили по центру Харкова. Постраждала будівля вишу та житлова забудова, різні поранення отримали п’ять осіб.

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У Генштабі третю добу поспіль наголошують, що противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. При цьому інформації про те, які населені пункти атакує противник, немає.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 07:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про зосередження зусиль противника на наступальних діях на Куп’янському напрямку, а також поінформував про чергові обстріли".