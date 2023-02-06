Угрозы наступления армии РФ на Харьков нет: в ХОВА призвали не паниковать

Никакой угрозы Харькову кроме ракетных ударов на данный момент нет, а сообщения о возможном наступлении на город — спланированная операция РФ.

Такое мнение в разговоре с «Українським Радіо Харків» высказал заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха, передает «Суспільне Харків».

«Никакой угрозы Харькову, кроме ракетных ударов, нет. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. То, что происходит истерика отдельных харьковчан, потому что иначе это не назовешь, напоминает их реакцию в марте-апреле. Я считаю, что это ИПСО — информационная операция. Я считаю, что это спланированная операция страны-агрессора. Ее цель — посеять панику и заставить Генштаб менять мнение относительно приоритетов на направлениях отражения агрессии», — сказал Семенуха.

По его словам, ситуация на фронте остается сложной.

«Боевые действия не затихают ни на день. Видим ли мы накопления? Видим. Активизировались ли военные действия на востоке? Да. На границах Харьковщины — нет. Накопление в стороне оккупированной Луганской области. Признаков формирования группировок с целью нового захвата, вторжения мы не видим», — отметил заместитель председателя ХОВА.

Также глава администрации Купянского района Андрей Канашевич сказал, что ситуация на Купянском направлении остается без изменений. Информация о наступлении РФ — это «вброс врагов».

Отметим, уже несколько дней подряд Генштаб ВСУ в сводках сообщает о том, что противник сосредотачивает усилия на наступательных действиях на Купянском направлении. Об активности противника на отдельных участках на Купянском направлении также информировал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении идут активные боевые действия, противник также маневрирует у границ Харьковщины в других локациях.