Синєгубов припустив, навіщо РФ накопичує техніку на Куп’янському напрямку

Ситуація на лінії зіткнення у Харківській області складна, але контрольована. Найгарячіше на Куп’янському напрямку – там спостерігається скупчення ворожої техніки, але ознак наступу немає.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері програми “Свідок”.

За його словами, російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти, зокрема на півночі регіону, у Куп’янському та Чугуївському районах.

“На лінії фронту, яка проходить в нас по Куп’янському напрямку, там наразі досить гаряче. Так, дійсно, ми спостерігаємо певне скупчення військової техніки РФ. Однак, за нашою інформацією, ця техніка перш за все для того, щоб зупинити можливе просування наших військ на території Луганської області для звільнення наших безпосередньо територій. Ми можемо говорити про те, що очікуємо там наступ, чергову спробу окупувати місто Харків і відбити росіянами їхні втрачені позиції, однак наші Збройні сили готові до будь-яких варіантів. Ми так само 24/7 працюємо над посиленням обороноздатності наших територій”, – наголосив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Раніше заступник голови ХОВА Роман Семенуха заявив, що жодної загрози Харкову окрім ракетних ударів наразі немає, а повідомлення про можливий наступ на місто — спланована інформаційна операція РФ.