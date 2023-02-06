Вовчанськ і ще 9 населених пунктів обстріляно на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.