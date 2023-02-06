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Вовчанськ і ще 9 населених пунктів обстріляно на Харківщині – Генштаб

Події 18:25   06.02.2023
Олена Нагорна
Вовчанськ і ще 9 населених пунктів обстріляно на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 18:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".