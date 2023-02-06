Волчанск и еще 9 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.