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Волчанск и еще 9 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:25   06.02.2023
Елена Нагорная
Волчанск и еще 9 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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Волчанск и еще 9 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".