Синегубов предположил, зачем РФ накапливает технику на Купянском направлении

Ситуация на линии соприкосновения в Харьковской области сложная, но контролируемая. Горячее всего на Купянском направлении — там наблюдается скопление вражеской техники, но признаков наступления нет.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире программы «Свідок».

По его словам, российские захватчики продолжают обстреливать приграничные населенные пункты, в частности на севере региона, в Купянском и Чугуевском районах.

«На линии фронта, которая проходит у нас по Купянскому направлению, там сейчас довольно горячо. Да, действительно, мы наблюдаем определенное скопление военной техники РФ. Однако, по нашей информации, эта техника прежде всего для того, чтобы остановить возможное продвижение наших войск на территории Луганской области для освобождения наших непосредственно территорий. Мы можем говорить о том, что ожидаем там наступление, очередную попытку оккупировать город Харьков и отбить россиянами их утраченные позиции, однако наши Вооруженные силы готовы к любым вариантам. Мы так же 24/7 работаем над усилением обороноспособности наших территорий», — подчеркнул Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Ранее заместитель главы ХОВА Роман Семенуха заявил, что никакой угрозы Харькову кроме ракетных ударов на данный момент нет, а сообщения о возможном наступлении на город — спланированная информационная операция РФ.