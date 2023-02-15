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Военные РФ бежали от границы Харьковщины, бросая выпавших из авто сослуживцев

Происшествия 10:27   15.02.2023
Оксана Горун
Военные РФ бежали от границы Харьковщины, бросая выпавших из авто сослуживцев Фото: blinzka

Видео происшествия из серии «своих не бросаем» в исполнении армии РФ опубликовала Харьковская отдельная бригада теробороны, а волонтеры после определили место, где это происходило.

«Своих не бросаем» – так часто говорят россияне. Аэроразведчики Харьковской отдельной бригады ТрО ВСУ совместно с артиллеристами, засняли на видео прекрасное доказательство противоположного. Россиянцы приехали забрать свой военный скарб и как только начала работать наша «арта» — сбежали. А некоторые из них даже выпадали из автомобиля, и их никто не стал ждать», — описали события на видео в Youtube бригады.

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Волонтеры международного сообщества GeoConfirmed геолоцировали место съемки. Как оказалось, подобное происходит на территории РФ — у границы с Харьковщиной (точка с координатами 50.424693, 36.220434 вблизи хутора Валковской Белгородской области РФ). От места событий до госграницы 1,9 км.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео происшествия из серии «своих не бросаем» в исполнении армии РФ опубликовала Харьковская отдельная бригада теробороны, а волонтеры после определили место, где это происходило".