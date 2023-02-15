Военные РФ бежали от границы Харьковщины, бросая выпавших из авто сослуживцев
Видео происшествия из серии «своих не бросаем» в исполнении армии РФ опубликовала Харьковская отдельная бригада теробороны, а волонтеры после определили место, где это происходило.
«Своих не бросаем» – так часто говорят россияне. Аэроразведчики Харьковской отдельной бригады ТрО ВСУ совместно с артиллеристами, засняли на видео прекрасное доказательство противоположного. Россиянцы приехали забрать свой военный скарб и как только начала работать наша «арта» — сбежали. А некоторые из них даже выпадали из автомобиля, и их никто не стал ждать», — описали события на видео в Youtube бригады.
Читайте также: Автоматные очереди и пленные: Kraken показал свою первую штурмовую операцию
Волонтеры международного сообщества GeoConfirmed геолоцировали место съемки. Как оказалось, подобное происходит на территории РФ — у границы с Харьковщиной (точка с координатами 50.424693, 36.220434 вблизи хутора Валковской Белгородской области РФ). От места событий до госграницы 1,9 км.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Военные РФ бежали от границы Харьковщины, бросая выпавших из авто сослуживцев»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео происшествия из серии «своих не бросаем» в исполнении армии РФ опубликовала Харьковская отдельная бригада теробороны, а волонтеры после определили место, где это происходило".