Военные РФ бежали от границы Харьковщины, бросая выпавших из авто сослуживцев

Видео происшествия из серии «своих не бросаем» в исполнении армии РФ опубликовала Харьковская отдельная бригада теробороны, а волонтеры после определили место, где это происходило.

«Своих не бросаем» – так часто говорят россияне. Аэроразведчики Харьковской отдельной бригады ТрО ВСУ совместно с артиллеристами, засняли на видео прекрасное доказательство противоположного. Россиянцы приехали забрать свой военный скарб и как только начала работать наша «арта» — сбежали. А некоторые из них даже выпадали из автомобиля, и их никто не стал ждать», — описали события на видео в Youtube бригады.

Волонтеры международного сообщества GeoConfirmed геолоцировали место съемки. Как оказалось, подобное происходит на территории РФ — у границы с Харьковщиной (точка с координатами 50.424693, 36.220434 вблизи хутора Валковской Белгородской области РФ). От места событий до госграницы 1,9 км.