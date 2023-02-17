Армия РФ «подключит» харьковский фронт в марте — эксперт (видео)

Российские войска в полном составе зайдут в Украину в течение двух недель, их численность будет составлять около 400 тысяч человек, а направлениями движения станут донецкий, луганский, запорожский и харьковский фронты.

Такое мнение украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан выразил в эфире YouTube-канала «Курбанова LIVE».

По его словам, новая волна наступления российской армии началась еще с Рождества по юлианскому календарю.

«Еще не заходили все части, сейчас они только заходят. Наверное, неделю еще будут заходить, и через неделю-две уже полностью зайдут россияне в Украину. Будет здесь около 400 тысяч человек. Пусть мобилизованых, но это все-таки живое мясо. И на каких-то тачанках, бронированных по крайней мере, есть по 50-60 лет броне, а есть новейшая броня, которая только вчера сошла с конвейера. Однозначно, они еще будут двигаться. И где-то через неделю-полторы от третьей декады февраля они начнут движение помимо донецкого и луганского фронтов, они подключат еще запорожский и харьковский фронты», — считает эксперт.

При этом харьковский фронт (согласно разделению Генштаба ВСУ речь идет о Купянском направлении — ред.) Свитан называет одним из основных.

«Это движение от Валуек на Купянск и Лиман, с севера на юг скользить будут вдоль Оскольского водохранилища. И подожмут со стороны Кременной, с востока на запад тоже на Лиман. У нас там очень незавидное положение. То положение, в которое сейчас там заведены украинские войска, оно очень сложное. Как россияне были в свое время в таком котле между Осколом и Северским Донцом, изюмский котел так называемый, так вот сейчас примерно в таком же положении наши войска, если смотреть в треугольнике между Оскольским водохранилищем, Северским Донцом и рекой Красная, которая идет от Сватово до Кременной», — рассказал Свитан и конкретизировал, что речь идет о треугольнике Купянск-Лиман-Кременная.

«Нам, чтобы удерживать этот треугольник от Купянска до Кременной, нужно очень много усилий приложить. Именно сейчас занимаются этим вопросом наши войска… Я бы не сказал, что это котел, так как там очень много переправ есть через эти речки, но тем не менее это со стороны россиян, для них это очень лакомый кусок. Если они выдавливают наши войска из этого треугольника, то они прикрываются с запада Оскольским водохранилищем, а с юга у них Северский Донец. То есть очень удобное положение для обороны», — рассказал Свитан.