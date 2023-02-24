Контролювати 30% Харківщини або більше, – Синєгубов розповів про сподівання РФ

Наразі армія РФ не проводить масштабних атак у Харківській області, однак у майбутньому хоче відновити втрачені навесні 2022 року позиції та контролювати майже 30% території області, заявив голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Главком”.

Синєгубов зазначив, що загарбники зараз виключно перевіряють ЗСУ на боєздатність і міцність позицій, щоб визначити слабкі місця або спланувати майбутній можливий серйозний наступ. При цьому, за словами посадовця, поки що росіяни жодного успіху не мають.

Так, нагадав Синєгубов, під тимчасовою окупацією залишаються 29 населених пунктів регіону та ще три-чотири, залежно від військової обстановки, — у так званій “сірій” зоні.

“Але дійсно Харківська область буде під ударом. Перша мета противника – максимально відновити втрачені ним навесні 2022 року позиції та контролювати майже 30% території області. Йому це потрібно як мінімум для того, щоб забезпечити для себе логістику на територіях Донецької та Луганської областей. Якщо у ворога будуть якісь успіхи, він може розраховувати захопити ще більше територій Харківської області, намагаючись покращити свої позиції на можливих майбутніх перемовинах або для фактичного шантажу керівництва нашої держави. Ми розуміємо, що будуть атаки, ворог розтягуватиме фронт та не дасть спокій Харківській області, але, враховуючи нашу підготовку та підготовку Збройних сил, для нього успіх тут є малоймовірним”, — упевнений голова ХОВА.