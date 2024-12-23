Около недели россияне воюют с момента подписания контракта до статуса «пропал без вести» на севере Харьковской области, жалуются их родные.

Об этом стало известно из российского паблика «Не жди хороших новостей», где матери и жены оккупантов пожаловались диктатору Владимиру Путину.

«Мы, родственники военнослужащих воинской части 41611 г. Гусев. Хотим попросить Вас провести проверку командования, участвующих на направлениях с. Глубокое, Стрелечья и Волчанск. Наши воины в очень короткие сроки все стали пропавшими без вести. Мы считаем, что это по вине командования», — говорится в коллективном обращении к Путину и от родных и близких оккупантов из в/ч 41611.

Родные военнослужащих рассказали, что с момента подписания контракта до статуса «пропал без вести» у некоторых проходит 7 дней, у кого-то этот статус стоит раньше, чем боец ушел на боевое задание.

Также женщины утверждают, что россияне становятся пропавшими без вести, находясь в селе Глубокое, которое, по заявлениям российского Минобороны якобы «освободили».