Около семи дней воюют россияне на Харьковском направлении, в потом пропадают
Около недели россияне воюют с момента подписания контракта до статуса «пропал без вести» на севере Харьковской области, жалуются их родные.
Об этом стало известно из российского паблика «Не жди хороших новостей», где матери и жены оккупантов пожаловались диктатору Владимиру Путину.
«Мы, родственники военнослужащих воинской части 41611 г. Гусев. Хотим попросить Вас провести проверку командования, участвующих на направлениях с. Глубокое, Стрелечья и Волчанск. Наши воины в очень короткие сроки все стали пропавшими без вести. Мы считаем, что это по вине командования», — говорится в коллективном обращении к Путину и от родных и близких оккупантов из в/ч 41611.
Родные военнослужащих рассказали, что с момента подписания контракта до статуса «пропал без вести» у некоторых проходит 7 дней, у кого-то этот статус стоит раньше, чем боец ушел на боевое задание.
Также женщины утверждают, что россияне становятся пропавшими без вести, находясь в селе Глубокое, которое, по заявлениям российского Минобороны якобы «освободили».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Владимир Путин, оккупанты, окупанти, пропавшие без вести, россияне, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 21:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около недели россияне воюют с момента подписания контракта до статуса «пропал без вести» на севере Харьковской области, жалуются их родные.".