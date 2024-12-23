Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають
Близько тижня росіяни воюють із моменту підписання контракту до статусу «зник безвісти» на півночі Харківської області, скаржаться їхні рідні.
Про це стало відомо з російського паблику «Не чекай на добрі новини», де матері та дружини окупантів поскаржилися диктатору Володимиру Путіну.
«Ми, родичі військовослужбовців військової частини 41611 Гусєв. Хочемо попросити Вас провести перевірку командування, яке бере участь у напрямках с. Глибоке, Стрілеча та Вовчанськ. Наші воїни у дуже короткий термін усі стали зниклими безвісти. Ми вважаємо, що це з вини командування», — йдеться у колективному зверненні до Путіна та від рідних та близьких окупантів із в/ч 41611.
Рідні військовослужбовців розповіли, що з моменту підписання контракту до статусу зник безвісти у деяких минає 7 днів, у когось цей статус стоїть раніше, ніж боєць пішов на бойове завдання.
Також жінки стверджують, що росіяни зникали безвісти, навіьб перебуваючи на окупованій території, зокрема в селі Глибоке.
Читайте також: Удар по центру Харкова 8.11: екологи оцінили збитки у понад 212 млн грн
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Владимир Путин, окупанти, пропавшие без вести, росіяни, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 21:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько тижня росіяни воюють із моменту підписання контракту до статусу «зник безвісти» на півночі Харківської області, скаржаться їхні рідні. ".