Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають

Близько тижня росіяни воюють із моменту підписання контракту до статусу «зник безвісти» на півночі Харківської області, скаржаться їхні рідні.

Про це стало відомо з російського паблику «Не чекай на добрі новини», де матері та дружини окупантів поскаржилися диктатору Володимиру Путіну.

«Ми, родичі військовослужбовців військової частини 41611 Гусєв. Хочемо попросити Вас провести перевірку командування, яке бере участь у напрямках с. Глибоке, Стрілеча та Вовчанськ. Наші воїни у дуже короткий термін усі стали зниклими безвісти. Ми вважаємо, що це з вини командування», — йдеться у колективному зверненні до Путіна та від рідних та близьких окупантів із в/ч 41611.

Рідні військовослужбовців розповіли, що з моменту підписання контракту до статусу зник безвісти у деяких минає 7 днів, у когось цей статус стоїть раніше, ніж боєць пішов на бойове завдання.

Також жінки стверджують, що росіяни зникали безвісти, навіьб перебуваючи на окупованій території, зокрема в селі Глибоке.