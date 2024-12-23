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Удар по центру Харкова 8.11: екологи оцінили збитки у понад 212 млн грн

Суспільство 16:32   23.12.2024
Вікторія Яковенко
Удар по центру Харкова 8.11: екологи оцінили збитки у понад 212 млн грн Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілу центру міста вночі 8 листопада.

«8 листопада о 03:00 ворожий удар потрапив у саме серце нашого міста. Площа Свободи, на якій вже були встановлені новорічні інсталяції, та головний університет Харкова – ХНУ ім. В. Н. Каразіна – зазнали значних пошкоджень. Збитки, завдані землі та ґрунтам, оцінили у 212 мільйонів 44 тисячі 500 гривень», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків 8 листопада ФАБами з УМПК, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Одна з бомб влучила у дванадцятиповерхівку на Салтівці. Удар був між першим і другим поверхами, впали перекриття. Постраждали двадцять п’ять людей. Серед них – чотири дитини, в тому числі – тримісячне немовля. Ще два КАБи вдарили по центру міста. Бомба, що впала у сквері на площі Свободи, пошкодила фасад Держпрому, є розбиті вікна. Також знищені дерева, постраждала новорічна інсталяція – фігура Санта-Клауса. Масштабні руйнації – в районі станції метро «Наукова». Там бомба влучила поруч із супермаркетом дитячих товарів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілу центру міста вночі 8 листопада.".