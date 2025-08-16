«Складне питання» щодо сектора військових поховань постало на Харківщині
Напередодні початку облаштування у місті Лозова сектора військових поховань стало відомо, що не всі родичі загиблих захисників погоджуються із затвердженим раніше типовим проєктом. Вони хочуть робити все самостійно.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі мер Лозової Сергій Зеленський, це «складне питання», рішення щодо якого мають ухвалювати всі разом.
«У понеділок, 18 серпня, розпочнуться основні будівельно-монтажні роботи. Завезли матеріали, заїжджає техніка. Перед цим отримали письмові згоди рідних на встановлення типових пам’ятників, які передбачені у затвердженому проєкті. Шлях до нього був довгим, зваженим та особливо відповідальним: десятки нарад і зустрічей з рідними. Узгоджували кожен крок. Однак зараз мені повідомили, що кілька родин наполягають на тому, щоб облаштовувати місця поховань самостійно і вже розпочали роботи. На жаль, вимушений був вранці виїхати в іншу область, тому не зміг особисто зустрітися з людьми», — пише Зеленський.
Він зазначив: розуміє, що для пам’яті найріднішої людини хочеться найкращого, однак для сектора військових поховань є чіткі вимоги, які вже узгоджені та затверджені.
“З особливою шаною та вдячністю ставлюся до рідних кожного захисника та захисниці, але як голова, відповідаю за всю громаду, тому маю враховувати думки всіх”, – додав Зеленський.
