Live
  • Сб 16.08.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

«Складне питання» щодо сектора військових поховань постало на Харківщині

Суспільство 15:54   16.08.2025
Олена Нагорна
«Складне питання» щодо сектора військових поховань постало на Харківщині Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Напередодні початку облаштування у місті Лозова сектора військових поховань стало відомо, що не всі родичі загиблих захисників погоджуються із затвердженим раніше типовим проєктом. Вони хочуть робити все самостійно.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі мер Лозової Сергій Зеленський, це «складне питання», рішення щодо якого мають ухвалювати всі разом.

«У понеділок, 18 серпня, розпочнуться основні будівельно-монтажні роботи. Завезли матеріали, заїжджає техніка. Перед цим отримали письмові згоди рідних на встановлення типових пам’ятників, які передбачені у затвердженому проєкті. Шлях до нього був довгим, зваженим та особливо відповідальним: десятки нарад і зустрічей з рідними. Узгоджували кожен крок. Однак зараз мені повідомили, що кілька родин наполягають на тому, щоб облаштовувати місця поховань самостійно і вже розпочали роботи. На жаль, вимушений був вранці виїхати в іншу область, тому не зміг особисто зустрітися з людьми», — пише Зеленський.

Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Він зазначив: розуміє, що для пам’яті найріднішої людини хочеться найкращого, однак для сектора військових поховань є чіткі вимоги, які вже узгоджені та затверджені.

Фото: Сергій Зеленський/телеграм

“З особливою шаною та вдячністю ставлюся до рідних кожного захисника та захисниці, але як голова, відповідаю за всю громаду, тому маю враховувати думки всіх”, – додав Зеленський.

Кладовище військових, Лозова.
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Читайте також: Що відбувається на вокзалі в Лозовій після атаки РФ, показав Зеленський (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Складне питання» щодо сектора військових поховань постало на Харківщині
«Складне питання» щодо сектора військових поховань постало на Харківщині
16.08.2025, 15:54
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
“Курган&Agregat” з Харківщини зібрав 5 млн для ГУР: Буданов оцінив їхні пісні
“Курган&Agregat” з Харківщини зібрав 5 млн для ГУР: Буданов оцінив їхні пісні
16.08.2025, 14:30
Харківський ОТЦК про напад на співробітників: “Замість вдячності – ніж у шию”
Харківський ОТЦК про напад на співробітників: “Замість вдячності – ніж у шию”
16.08.2025, 13:27
Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)
Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)
16.08.2025, 12:50
Новини Харкова — головне за 16 серпня: ДТП, напад на ТЦК та дільничного
Новини Харкова — головне за 16 серпня: ДТП, напад на ТЦК та дільничного
16.08.2025, 13:36

Новини за темою:

15:03
Новий обмін: з полону РФ повернулись військові та цивільні – Зеленський
13:46
Скільки жителів міста отримали «Картку харків’янина», повідомив Терехов
13:03
З’явилася нова «Картка харків’янина», для кого її розробили – Терехов
14:57
Харків передав військовим автомобілі та комплекс для роботи з БпЛА (фото)
16:04
Харків’ян запрошують на службу в НГУ: які умови та вакансії

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Складне питання» щодо сектора військових поховань постало на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 15:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні початку облаштування у місті Лозова сектора військових поховань стало відомо, що не всі родичі загиблих захисників погоджуються із затвердженим раніше типовим проєктом.".