«Сложный вопрос» по сектору военных захоронений возник в городе на Харьковщине

Накануне начала обустройства в городе Лозовая сектора военных захоронений стало известно, что не все родственники погибших защитников согласны с утвержденным ранее типовым проектом. Они хотят все делать самостоятельно.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Лозовой Сергей Зеленский, это «сложный вопрос», решение по которому должны принимать все вместе.

«В понедельник, 18 августа, начнутся основные строительно-монтажные работы. Завезли материалы, заезжает техника. Перед этим получили письменные согласия родных на установку типовых памятников, которые предусмотрены в утвержденном проекте. Путь к нему был долгим, взвешенным и особенно ответственным: десятки совещаний и встреч с родными. Согласовывали каждый шаг. Однако сейчас мне сообщили, что несколько семей настаивают на том, чтобы обустраивать места захоронений самостоятельно и уже начали работы. К сожалению, вынужден был утром уехать в другую область, поэтому не смог лично встретиться с людьми», — пишет Зеленский.

Он отметил: понимает, что для памяти самого родного человека хочется самого лучшего, однако для сектора военных захоронений есть четкие требования, которые уже согласованы и утверждены.

«С особым уважением и благодарностью отношусь к родным каждого защитника и защитницы, но как глава отвечаю за всю громаду, поэтому должен учитывать мнения всех», — добавил Зеленский.