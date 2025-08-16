Live
«Сложный вопрос» по сектору военных захоронений возник в городе на Харьковщине

Общество 15:54   16.08.2025
Елена Нагорная
«Сложный вопрос» по сектору военных захоронений возник в городе на Харьковщине Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Накануне начала обустройства в городе Лозовая сектора военных захоронений стало известно, что не все родственники погибших защитников согласны с утвержденным ранее типовым проектом. Они хотят все делать самостоятельно.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Лозовой Сергей Зеленский, это «сложный вопрос», решение по которому должны принимать все вместе.

«В понедельник, 18 августа, начнутся основные строительно-монтажные работы. Завезли материалы, заезжает техника. Перед этим получили письменные согласия родных на установку типовых памятников, которые предусмотрены в утвержденном проекте. Путь к нему был долгим, взвешенным и особенно ответственным: десятки совещаний и встреч с родными. Согласовывали каждый шаг. Однако сейчас мне сообщили, что несколько семей настаивают на том, чтобы обустраивать места захоронений самостоятельно и уже начали работы. К сожалению, вынужден был утром уехать в другую область, поэтому не смог лично встретиться с людьми», — пишет Зеленский.

Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Он отметил: понимает, что для памяти самого родного человека хочется самого лучшего, однако для сектора военных захоронений есть четкие требования, которые уже согласованы и утверждены.

Фото: Сергей Зеленский/Telegram

«С особым уважением и благодарностью отношусь к родным каждого защитника и защитницы, но как глава отвечаю за всю громаду, поэтому должен учитывать мнения всех», — добавил Зеленский.

Кладбище военых, Лозовая
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Автор: Елена Нагорная
